Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті за даними ISW?

За даними аналітиків, російські окупанти досягли тактичних успіхів на заході Донеччини та біля Харкова, намагаючись наростити темпи наступу, але суттєвих оперативних проривів не зафіксовано. Українські захисники, своєю чергою, продовжують оборону та проводять контрудари, зокрема на південь від Орлівки і біля Кремінної.

На Харківському напрямку російські війська не досягли підтверджених успіхів 4 серпня. Втім, геолокаційні кадри від 4 серпня підтверджують, що росіяни перебувають біля церкви в центрі Вовчанська – це підтвердження наявності в центрі міста.

російські війська не досягли підтверджених успіхів 4 серпня. Втім, геолокаційні кадри від 4 серпня підтверджують, що росіяни перебувають біля церкви в центрі Вовчанська – це підтвердження наявності в центрі міста. На Криворізькому напрямку російські війська продовжують обмежені атаки на східному березі Дніпра. Підтверджено обстріли і просування у напрямку українських позицій біля Кринків.

російські війська продовжують обмежені атаки на східному березі Дніпра. Підтверджено обстріли і просування у напрямку українських позицій біля Кринків. На Авдіївському напрямку окупанти продовжують тиск, геолокаційні кадри від 3 серпня підтверджують російське просування на північний схід від Георгіївки. Тривають бої біля Сєверного, Нетайлового, Тоненького, Первомайського, Невельського, Водяного та Карлівки.

окупанти продовжують тиск, геолокаційні кадри від 3 серпня підтверджують російське просування на північний схід від Георгіївки. Тривають бої біля Сєверного, Нетайлового, Тоненького, Первомайського, Невельського, Водяного та Карлівки. На Покровському напрямку нещодавно просунулися українські воїни. Геолокаційні кадри від 4 серпня підтверджують просування: на північний схід від Красного Лиману (це на північний схід від Покровська), а також у південно-східну частину Лисівки (на південний схід від Покровська). Російські війська вели наступальні дії біля Новопокровського, Новоселівки Першої, Єлизаветівки, Красногорівки, Соколу, Нетайлового, Карлівки.

Ситуація на фронті: дивіться карти ISW

На Куп'янському напрямку російські сили не досягли підтверджених успіхів. Окупанти вели штурми біля Першотравневого, Іванівки, Синьківки, Дружелюбівки, Западного, Піщаного, Берестового (усі – північний схід Харківської області).

російські сили не досягли підтверджених успіхів. Окупанти вели штурми біля Першотравневого, Іванівки, Синьківки, Дружелюбівки, Западного, Піщаного, Берестового (усі – північний схід Харківської області). На Вугледарському напрямку вороги не досягли підтверджених успіхів. Вели атаки біля Водяного та Побєди (на захід від Донецька), а також біля Вугледара та Пречистівки.

вороги не досягли підтверджених успіхів. Вели атаки біля Водяного та Побєди (на захід від Донецька), а також біля Вугледара та Пречистівки. На Оріхівському напрямку окупанти вели штурми на північний захід від Вербового.

окупанти вели штурми на північний захід від Вербового. На Сіверському напрямку р осійські війська вели наступ біля Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки (на північний схід від Сіверська). Успіхів не зафіксовано.

осійські війська вели наступ біля Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки (на північний схід від Сіверська). Успіхів не зафіксовано. На Лиманському напрямку російські війська не досягли підтверджених успіхів. Вели атаки біля Невського, Діброви, Торського (усі – північний захід Луганської області).

Отже, українські сили в окремих районах демонструють здатність до локального контрнаступу. Загальна ситуація свідчить про високу інтенсивність бойових дій і мінливість лінії фронту. Російські окупанти зберігають наступальну ініціативу, але не досягають оперативно значущих проривів.