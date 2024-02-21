В Генштабе сообщили, что враг продолжает идти в наступление. Больше всего враг атаковал на Мариинском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

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Какова ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка существенно не изменилась.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" враг совершил 2 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал наши подразделения вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника возле Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты совершили 20 попыток прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника у Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 1 безуспешный штурм.

Оккупанты продолжают обстреливать Украину

В общем враг нанес по Украине 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив "Шахеды".