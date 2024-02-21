В Генштабе сообщили, что враг продолжает идти в наступление. Больше всего враг атаковал на Мариинском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

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Какова ситуация на фронте

Оккупанты продолжают обстреливать Украину

В общем враг нанес по Украине 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив "Шахеды".