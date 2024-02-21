У Генштабі повідомили, що ворог продовжує йти у наступ. Найбільше ворог атакував на Маріїнському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

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Яка ситуація на фронті

Окупанти продовжують обстрілювати Україну

Загалом ворог завдав по Україні 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Крім цього, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши "Шахеди".