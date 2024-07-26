О ситуации на поле боя по состоянию на утро 26 июля отчитался Генштаб. 24 Канал анализирует, как изменилась карта боевых действий.

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Удары россиян

Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, а также 90 авиаударов, сбросив 151 КАБ. Кроме этого, оккупанты совершили более 4900 обстрелов, из них 104 – из РСЗО.

Враг наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Дроновка, Ямполь, Северск, Торецк, Константиновка, Курдюмовка, Бересток, Скучное, Новоселовка Первая, Межевое, Александрополь, Гродовка, Ивановка, Желанное, Ильинка, Михайловка, Екатериновка, Водяное, Великая Новоселка, Ровнополь и Благодатное Донецкой области; Малая Токмачка, Каменское и Лобково Запорожской области.

Зато авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийское средство и пушку.

Ситуация на всех направлениях

На Харьковском направлении зафиксировано 9 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого, Волчанска и Тихого. Волчанск на карте:

На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки. Стельмаховка на карте:

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз неподалеку Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отбили 6 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении защитники отбили 43 штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Новожеланное, Яснобродовка, Прогресс и Калиновое. При поддержке авиации, враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак – вблизи Новоселовки Первой и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 19 атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении российские войска совершили 14 штурмов у Большой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло 4 боевых столкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении направлении все атаки россиян также не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.