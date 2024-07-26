Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, а также 90 авиаударов, сбросив 151 КАБ. Кроме этого, оккупанты совершили более 4900 обстрелов, из них 104 – из РСЗО.
Враг наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Дроновка, Ямполь, Северск, Торецк, Константиновка, Курдюмовка, Бересток, Скучное, Новоселовка Первая, Межевое, Александрополь, Гродовка, Ивановка, Желанное, Ильинка, Михайловка, Екатериновка, Водяное, Великая Новоселка, Ровнополь и Благодатное Донецкой области; Малая Токмачка, Каменское и Лобково Запорожской области.
Зато авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три средства ПВО, артиллерийское средство и пушку.
Ситуация на всех направлениях
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.