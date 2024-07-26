Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, а також 90 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, окупанти здійснили понад 4900 обстрілів, з них 104 – із РСЗВ.
Ворог завдавав авіаударів, зокрема, у районах населених пунктів Дронівка, Ямпіль, Сіверськ, Торецьк, Костянтинівка, Курдюмівка, Бересток, Скучне, Новоселівка Перша, Межове, Олександропіль, Гродівка, Іванівка, Желанне, Іллінка, Михайлівка, Катеринівка, Водяне, Велика Новосілка, Рівнопіль та Благодатне Донецької області; Мала Токмачка, Кам'янське і Лобкове Запорізької області.
Натомість авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО, артилерійський засіб та гармату.
Ситуація на усіх напрямках
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.