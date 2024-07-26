Про ситуацію на полі бою станом на ранок 26 липня прозвітував Генштаб. 24 Канал аналізує, як змінилась карта бойових дій.

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Удари росіян

Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, а також 90 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, окупанти здійснили понад 4900 обстрілів, з них 104 – із РСЗВ.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема, у районах населених пунктів Дронівка, Ямпіль, Сіверськ, Торецьк, Костянтинівка, Курдюмівка, Бересток, Скучне, Новоселівка Перша, Межове, Олександропіль, Гродівка, Іванівка, Желанне, Іллінка, Михайлівка, Катеринівка, Водяне, Велика Новосілка, Рівнопіль та Благодатне Донецької області; Мала Токмачка, Кам'янське і Лобкове Запорізької області.

Натомість авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО, артилерійський засіб та гармату.

Ситуація на усіх напрямках

На Харківському напрямку зафіксовано 9 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого. Вовчаськ на карті:

На Куп'янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки. Стельмахівка на карті:

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 6 штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Миколаївки та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Новожеланне, Яснобродівка, Прогрес та Калинове. За підтримки авіації, ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак – поблизу Новоселівки Першої та Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили 14 штурмів біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося 4 бойових зіткнення в районах Малої Токмачки, Юрківки, Щербаків та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.