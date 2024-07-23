Всего за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Смотрите также В Крыму была атака БпЛА, Залужный впервые выступил как посол: хронология 881 дня войны Ситуация на фронте по состоянию на 23 июля На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового. На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского Тернов, Торского, а также Серебрянского леса. На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Орехово-Васильевки, Выемки и Переездного. Всего произошло восемь боестолкновений. На Краматорском направлении оккупанты атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клищеевки и Андреевки. На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного. На Покровском направлении наши защитники отбили 43 штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчье, Яснобродовка, Уманское и Калиновое. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки. На Кураховском направлении Силы обороны отбили 17 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Времовском направлении враг совершил 1 штурм неподалеку Водяного. На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь состоялось три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино. На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра. На Времовском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.