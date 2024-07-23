06:05, 23 июля

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный выступил на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне. Во время мероприятия обсуждались критические вопросы безопасности, в частности вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем.

По словам Залужного, для выживания в войне общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод. Он отметил, что "готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу".

Кроме того, по его мнению, войну нельзя рассматривать как часть внутреннего политического процесса, а ее использование в собственных целях и ради собственных интересов является преступлением, следствием которого являются огромные жертвы.

В то же время, он отметил, что российско-украинская война – это "еще не война будущего", это "война переходного периода".