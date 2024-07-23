06:05, 23 липня

Посол України у Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виступив на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні. Під час заходу обговорювалися критичні питання безпеки, зокрема виклики, пов'язані з російською агресією, та необхідність бути готовими протистояти їм надалі.

За словами Залужного, для виживання у війні суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод. Він зазначив, що "готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу".

Крім того, на його думку, війну не можна розглядати як частину внутрішнього політичного процесу, а її використання у власних цілях та задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви.

Водночас, він зазначив, що російсько-українська війна – це "ще не війна майбутнього", це "війна перехідного періоду".