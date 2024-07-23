Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 881 день. Про головні події цієї доби на фронті та на політичній арені – читайте на 24 Каналі.
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У Криму була "вибухова" ніч
В окупованому Криму у ніч на 23 липня чули вибухи. Гучно було у Севастополі та на мисі Фіолент. Окупаційна влада запевнила мешканців півострова, що все гаразд, адже начебто це попрацювала ППО.
Призначений Кремлем "губернатор" окупованого Криму Развожаєв написав у своєму телеграм-каналі, що лише в районі Севастополя збили щонайменше 15 безпілотників.
Звісно, так званий "губернатор" сказав, що жоден об'єкт не постраждав. Проте, слід зазначити, що це у традиціях ворога – приховувати наслідки вдалих українських атак по військових цілях.
Залужний вперше виступив як посол
Посол України у Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виступив на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні. Під час заходу обговорювалися критичні питання безпеки, зокрема виклики, пов'язані з російською агресією, та необхідність бути готовими протистояти їм надалі.
За словами Залужного, для виживання у війні суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод. Він зазначив, що "готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу".
Крім того, на його думку, війну не можна розглядати як частину внутрішнього політичного процесу, а її використання у власних цілях та задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви.
Водночас, він зазначив, що російсько-українська війна – це "ще не війна майбутнього", це "війна перехідного періоду".
Польща закликала дозволити ЗСУ бити по аеродромах Росії
Українським Силам оборони потрібно дозволити використовувати західну зброю для ударів по аеродромах Росії. Таким чином, Україна зможе захистити дитячі лікарні.
Про це за підсумками засідання Ради ЄС заявив очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Сікорський нагадав, що міністри закордонних справ Євросоюзу вперше зібралися після того, як Росія завдала варварського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Як зазначив очільник польського МЗС, він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет, щоб запобігти атакам росіян у майбутньому. Це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах.