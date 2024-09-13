Ситуация на фронте остается непростой. В общем, за прошедшие сутки состоялось 143 боевых столкновения.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил штурмы в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла два удара 5 управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре.

Ситуация рядом с Волчанском: смотрите карту

На Купянском направлении за сутки произошло 8 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой.

Силы обороны отражают штурмы россиян: смотрите карту

На Лиманском направлении враг атаковал 6 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Невского и Дружелюбовки.

На Северском направлении украинские защитники отбили 5 атак российских захватчиков вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и населенного пункта Ступочки.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите карту

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 6 атак вблизи Нелиповки, Торецка и в районе Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районах Гродовки и Новогродовки.

На Покровском направлении отбили 36 атак: смотрите карту

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 64 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того, враг атаковал в сторону Александрополя и Желанного Первого.

На Кураховском направлении состоялось 75% боев: смотрите карту

На Времовском направлении противник совершил 5 штурмов наших позиций в районах Водяного и Золотой Нивы. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Роботино, также нанесли авиаудары по Каменскому, Степногорску и Щербаках.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 6 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны нанесли потери оккупантам

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили понтонную переправу оккупантов, пункт управления, одно средство ПВО, восемь пушек на огневых позициях, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков.

