В Курскую область перебросили дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии. Россия может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих контратак и будущих контрнаступательных операций против украинских сил.

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Россия сосредотачивает более опытные подразделения

На кадрах, которые обнародовали 11 сентября, видно, как части российского 137 полка ВДВ (106 дивизия ВДВ) участвуют в штурме к северо-западу от Снагости.

Также зафиксировали сообщение о том, что подразделения 137 полка ВДВ по состоянию на конец августа действовали на Северском направлении в Украине, однако, вероятно, расписание изменилось.

В Курской области также работают подразделения 51-го полка ВДВ 106-й дивизии ВДВ.

Для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области, России потребуется больше живой силы. В частности, именно опытных подразделений.

В частности, там могут сосредоточить дополнительные части 106-й дивизии ВДВ и другие боевые более опытные формирования.