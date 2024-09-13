До Курської області перекинули додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії. Росія може почати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил.

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Росія зосереджує більш досвідчені підрозділи

На кадрах, які оприлюднили 11 вересня, видно, як частини російського 137 полку ВДВ (106 дивізія ВДВ) беруть участь у штурмі на північний захід від Снагості.

Також зафіксували повідомлення про те, що підрозділи 137 полку ВДВ станом на кінець серпня діяли на Сіверському напрямку в Україні, однак, ймовірно, розклад змінився.

У Курській області також працюють підрозділи 51-го полку ВДВ 106-ї дивізії ВДВ.

Для того, аби витіснити Сили оборони із Курської області, Росія потребуватиме більше живої сили. Зокрема, саме досвідчених підрозділів.

Зокрема, там можуть зосередити додаткові частини 106-ї дивізії ВДВ та інші бойові більш досвідчені формування.