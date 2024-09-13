Ситуація на фронті залишається непростою. Загалом, протягом минулої доби відбулось 143 бойові зіткнення.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари 5 керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі.

Ситуація поряд із Вовчанськом: дивіться карту

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової.

Сили оборони відбивають штурми росіян: дивіться карту

На Лиманському напрямку ворог атакував 6 разів. Намагався просунутись уперед у бік Невського та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 5 атак російських загарбників поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться карту

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 6 атак поблизу Неліпівки, Торецька та в районі Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була в районах Гродівки та Новогродівки.

На Покровському напрямку відбили 36 атак: дивіться карту

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 64 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того, ворог атакував у бік Олександрополя та Желанного Першого.

На Курахівському напрямку відбулось 75% боїв: дивіться карту

На Времівському напрямку противник здійснив 5 штурмів наших позицій в районах Водяного та Золотої Ниви. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Роботиного, також завдали авіаударів по Кам’янському, Степногірську та Щербаках.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 6 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони завдали втрат окупантам

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили понтонну переправу окупантів, пункт управління, один засіб ППО, вісім гармат на вогневих позиціях, 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

