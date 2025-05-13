Россияне имеют продвижение возле 3 населенных пунктов: в DeepState рассказали, где именно
- Российские войска продвинулись возле 3 населенных пунктов.
- Аналитики DeepState обновили карту с данными о продвижении врага ночью 13 мая.
Российские оккупанты продолжают давить на поле боя. Так, враг имеет продвижение на фронте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Где продвинулись оккупанты
Ночью 13 мая аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, оккупанты продвинулись в Торецке.
Также вражеские силы имеют продвижение возле 2 населенных пунктов.
Враг продвинулся в Торецке, возле Романовки и Новооленевки,
– говорится в сообщении.
Россияне продвинулись в Торецке: смотрите на карте
Захватчики продвинулись возле Романовки: смотрите на карте
Войска России продвинулись вблизи Новооленевки: смотрите на карте
Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 12 мая, в соответствии с данными Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было зафиксировано 155 боевых столкновений. Самым горячим направлением остается Покровское. Там наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора.