Россияне имеют продвижение возле 3 населенных пунктов: в DeepState рассказали, где именно

Российские оккупанты продолжают давить на поле боя. Так, враг имеет продвижение на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись оккупанты

Ночью 13 мая аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, оккупанты продвинулись в Торецке.

Также вражеские силы имеют продвижение возле 2 населенных пунктов.

Враг продвинулся в Торецке, возле Романовки и Новооленевки,

– говорится в сообщении.

Россияне продвинулись в Торецке: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Романовки: смотрите на карте

Войска России продвинулись вблизи Новооленевки: смотрите на карте

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 12 мая, в соответствии с данными Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было зафиксировано 155 боевых столкновений. Самым горячим направлением остается Покровское. Там наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора.