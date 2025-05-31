Противник давит на Силы обороны Украины на многих точках передовой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись оккупанты

В субботу, 31 мая аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их информации, в четырех местах российская армия имела успех за сутки. Активные боевые действия продолжаются в Донецкой области, но под атакой врагов оказался и поселок в Сумской области.

Так стало известно, что россияне оккупировали Елизаветовку, что находится на Покровском направлении. Туда оккупанты пытались продвинуться давно, а их недавние действия на этом отрезке помогли зайти в село и остаться там.

Враг оккупировал Елизаветовку возле Покровска: показываем на карте

Продвижение оккупантов заметили у Гнатовки, которая находится в "серой зоне". Враг движется с оккупированной территории и пытается достичь позиций украинских войск.

Противник продвинулся в Гнатовке: карта фронта

Россияне оккупировали территорию площадью 3 километра на границе Сумской области и движутся оттуда к поселку Александрия. Сейчас населенный пункт никому не принадлежит. К слову, по данным DeepState, в Сумской области уже оккупировано пять поселков.

Враги продвигаются от границы России с Сумской областью: карта

Также оккупанты имели успешное наступление в Багатирю на Новопавловском направлении. Они продвинулись в самом населенном пункте.

Продвижение врага на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Напомним, российские войска не могут захватить Торецк и обходят его сбоку. Из-за отсутствия успехов оккупанты часто атакуют город различными видами вооружения, а также наносят удары по тылу Сил обороны Украины.