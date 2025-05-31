Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

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Что российские захватчики говорят о военной службе

Украинские защитники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих России на Курском направлении. Те рассказали, как попали в армию.

В своих подразделениях на территории России, к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы,

– резюмировали десантники.

Большинство россиян попали в плен во время своего первого выхода на задание – их призвали месяц назад. Враг часто с помощью манипуляций мобилизует тех граждан, кому грозит тюремное заключение.

Десантники взяли россиян в плен: смотрите видео защитников Украины

Бойцы подчеркнули, что россиянам оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Пленные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, которые находятся в российском плену.

К слову, в Генштабе ВСУ рассказали, сколько пленных оккупантов взяли на Курском направлении. В ведомстве объяснили, что в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года украинские защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил России.