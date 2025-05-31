Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.

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Що російські загарбники кажуть про військову службу

Українські захисники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців Росії на Курському напрямку. Ті розповіли, як потрапили до армії.

У своїх підрозділах на території Росії, до них застосовувалося негуманне поводження, психологічний тиск і погрози,

– резюмували десантники.

Більшість росіян потрапили в полон під час свого першого виходу на завдання – їх призвали місяць тому. Ворог часто за допомогою маніпуляцій мобілізує тих громадян, кому загрожує тюремне ув'язнення.

Десантники взяли росіян у полон: дивіться відео захисників України

Бійці підкреслили, що росіянам надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Полонені можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

До слова, у Генштабі ЗСУ розповіли, скільки полонених окупантів взяли на Курському напрямку. У відомстві пояснили, що у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року українські захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил Росії.