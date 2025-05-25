Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Скільки російських солдатів взяли в полон на Курщині

25 травня, в останній день обміну, на Батьківщину повернулися 303 українці. Серед них воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Своїх рідних дочекалися матері, батьки, дружини й чоловіки, діти, брати і сестри. Дочекалися побратими. Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами. Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил Росії,

– повідомили в Генеральному штабі.

У відомстві підкреслили: Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області. Адже противника, який переважає кількісно, можна перемогти лише нестандартними рішеннями.

"Курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом. Боротьба триває. Боротьба за наші території і наших людей. Україна своїх не кине", – наголосили в ГШ.

В ISW пишуть, що на Курщині тривають бої.