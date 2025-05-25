Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Сколько российских солдат взяли в плен на Курщине

25 мая, в последний день обмена, на Родину вернулись 303 украинца. Среди них воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Своих родных дождались матери, отцы, жены и мужья, дети, братья и сестры. Дождались побратимы. Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами. Наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция. Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил России,

– сообщили в Генеральном штабе.

В ведомстве подчеркнули: Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области. Ведь противника, который превосходит количественно, можно победить только нестандартными решениями.

"Курская кампания стала именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром. Борьба продолжается. Борьба за наши территории и наших людей. Украина своих не бросит", – отметили в ГШ.

В ISW пишут, что на Курщине продолжаются бои.