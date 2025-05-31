Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 987330 (+1250) осіб,

танків – 10867 (+2);

бойових броньованих машин – 22652 (+5);

артилерійських систем – 28475 (+54);

РСЗВ – 1400 (+2);

засобів ППО – 1173 (+1);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38215 (+145);

крилатих ракет – 3265 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 50198 (+109);

спеціальної техніки – 3902 (+0).



Втрати ворога на 31 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 29 травня для відбиття нічної ворожої атаки БпЛА на Одещину було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73.

Після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі ― ворожий новітній реактивний безпілотник, ймовірно "дань-м", знищено: він впав у Чорне море.