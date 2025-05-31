Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 987330 (+1250) осіб,
- танків – 10867 (+2);
- бойових броньованих машин – 22652 (+5);
- артилерійських систем – 28475 (+54);
- РСЗВ – 1400 (+2);
- засобів ППО – 1173 (+1);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38215 (+145);
- крилатих ракет – 3265 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50198 (+109);
- спеціальної техніки – 3902 (+0).
Втрати ворога на 31 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, 29 травня для відбиття нічної ворожої атаки БпЛА на Одещину було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73.
Після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі ― ворожий новітній реактивний безпілотник, ймовірно "дань-м", знищено: він впав у Чорне море.