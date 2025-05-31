Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Поражена живая сила и военная техника: ГУР провело операцию на военном объекте Владивостока

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 987330 (+1250) человек,

танков – 10867 (+2);

боевых бронированных машин – 22652 (+5);

артиллерийских систем – 28475 (+54);

РСЗО – 1400 (+2);

средств ПВО – 1173 (+1);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 38215 (+145);

крылатых ракет – 3265 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 50198 (+109);

специальной техники – 3902 (+0).



Потери врага на 31 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, 29 мая для отражения ночной вражеской атаки БпЛА в Одесской области был успешно применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73.

После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели - вражеский новейший реактивный беспилотник, вероятно "дань-м", уничтожен: он упал в Черное море.