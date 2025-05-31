Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 987330 (+1250) человек,
- танков – 10867 (+2);
- боевых бронированных машин – 22652 (+5);
- артиллерийских систем – 28475 (+54);
- РСЗО – 1400 (+2);
- средств ПВО – 1173 (+1);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 38215 (+145);
- крылатых ракет – 3265 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 50198 (+109);
- специальной техники – 3902 (+0).
Потери врага на 31 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, 29 мая для отражения ночной вражеской атаки БпЛА в Одесской области был успешно применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73.
После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели - вражеский новейший реактивный беспилотник, вероятно "дань-м", уничтожен: он упал в Черное море.