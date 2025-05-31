Противник тисне на Сили оборони України на багатьох точках передової. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися окупанти

У суботу, 31 травня аналітики DeepState оновили карту бойових дій. За їхньою інформацією, в чотирьох місцях російська армія мала успіх за добу. Активні бойові дії тривають у Донецькій області, але під атакою ворогів опинилося й селище в Сумській області.

Так стало відомо, що росіяни окупували Єлизаветівку, що знаходиться на Покровському напрямку. Туди окупанти намагалися просунутися давно, а їхні нещодавні дії на цьому відтинку допомогли зайти в село та залишитися там.

Ворог окупував Єлизаветівку біля Покровська: показуємо на карті

Просування окупантів помітили біля Гнатівки, яка перебуває в "сірій зоні". Ворог рухається з окупованої території та намагається досягти позицій українських військ.

Противник просунувся в Гнатівці: карта фронту

Росіяни окупували територію площею 3 кілометри на кордоні Сумської області та рухаються звідти до селища Олександрія. Наразі населений пункт нікому не належить. До слова, за даними DeepState, на Сумщині вже окуповано п'ять селищ.

Вороги просуваються від кордону Росії із Сумщиною: карта

Також окупанти мали успішний наступ в Багатирю на Новопавлівському напрямку. Вони просунулися в самому населеному пункті.

Просування ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Нагадаємо, російські війська не можуть захопити Торецьк та обходять його збоку. Через відсутність успіхів окупанти часто атакують місто різними видами озброєння, а також завдають ударів по тилу Сил оборони України.