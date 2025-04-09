Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили 9 апреля.

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Где ВСУ имеют успехи, а где продвинулись оккупанты

По информации аналитиков DeepState, за прошедшие сутки Вооруженным Силам Украины удалось восстановить свои позиции у Котлиного, что в Донецкой области. Площадь освобожденной территории составляет 4, 41 километра.

ВСУ восстановили утраченные позиции в Донецкой области: показываем на карте

Однако враги также активно наступают в области, в частности и на Покровском направлении. Там россияне имеют три тактические задачи. Это, в частности, оккупация Покровска и продвижение к Константиновке. Однако беспилотники ВСУ и контратаки со стороны украинской армии не позволяет противнику выполнить свои планы.

Враг продвинулся возле Катериновки, Калинового и Надиевки,

– говорится в сообщении DeepState.

Ситуация возле Катериновки: карта

Продвижение оккупантов к Калиновому: показываем на карте

Ситуация возле Надиевки: карта

Главнокомандующий ВСУ в недавнем интервью отметил, что Россия все еще не изменила свои планы по полной оккупации Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонской и Запорожской. Также оккупанты уже начали наступать на Сумщину и Харьковщину, где хотят создать буферную зону.