ВСУ восстановили позиции возле Возрождения и в Днепроэнергии: обновленная карта DeepState 16 апреля

Продолжается ожесточенная борьба Сил обороны Украины против российских оккупантов. К счастью, ВСУ имеют успехи в Донецкой области.

В то же время россияне также имеют продвижение возле двух населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Как изменилась карта боевых действий

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 16 апреля.

По их данным, украинская армия восстановила позиции возле Возрождения и в Днепроэнергии в Донецкой области.

ВСУ восстановили позиции возле Возрождения: смотрите на карте

ВСУ продвинулись в Днепроэнергии: смотрите на карте

В то же время российская армия, к сожалению, также имеет продвижение в Донецкой области. В частности, возле Надиевки и Сухой Балки.

Россия имеет продвижение возле Надиевки: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Сухой Балки: смотрите на карте

Напомним, что накануне аналитики DeepState также сообщали, что враг продвинулся возле Гуево в Курской области и Раздольного в Донецкой области.