Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные проекта DeepState. Обновили свою карту аналитики ночью 16 ноября.
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Где имел продвижение враг за последние сутки
Согласно обновленной карте аналитиков, россияне оккупировали Максимовку в Донецкой области. Также противник имел успехи и продвижение вблизи 7 населенных пунктов в Донецкой области и 2 – в Харьковской.
Враг оккупировал Максимовку, а также продвинулся возле Берестового, Клещиевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке,
– написали в канале.
Россияне оккупировали Максимовку: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Берестового: смотрите на карте
Российские захватчики наступали возле Клещиевки: смотрите на карте
Враг занял позиции возле Андреевки: смотрите на карте
Россияне имели успех возле Новоалексеевки: смотрите на карте
Противник наступал возле Новоселидовки: смотрите на карте
Какова ситуация возле Ровнополя: смотрите на карте
Что происходит в Сотницком Казачке в Харьковской области: смотрите карте
Где расположена Новая Ильинка: смотрите на карте
К слову, за день до этого в DeepState рассказывали, что россиянам удалось захватить Ровнополь и продвинуться в районе 7 населенных пунктов. Говорится о Плеховом, Новой Ильинке, Новодмитровке, Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке.