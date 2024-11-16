Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные проекта DeepState. Обновили свою карту аналитики ночью 16 ноября.

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Где имел продвижение враг за последние сутки

Согласно обновленной карте аналитиков, россияне оккупировали Максимовку в Донецкой области. Также противник имел успехи и продвижение вблизи 7 населенных пунктов в Донецкой области и 2 – в Харьковской.

Враг оккупировал Максимовку, а также продвинулся возле Берестового, Клещиевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке,

– написали в канале.

Россияне оккупировали Максимовку: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Берестового: смотрите на карте

Российские захватчики наступали возле Клещиевки: смотрите на карте

Враг занял позиции возле Андреевки: смотрите на карте

Россияне имели успех возле Новоалексеевки: смотрите на карте

Противник наступал возле Новоселидовки: смотрите на карте

Какова ситуация возле Ровнополя: смотрите на карте

Что происходит в Сотницком Казачке в Харьковской области: смотрите карте

Где расположена Новая Ильинка: смотрите на карте

К слову, за день до этого в DeepState рассказывали, что россиянам удалось захватить Ровнополь и продвинуться в районе 7 населенных пунктов. Говорится о Плеховом, Новой Ильинке, Новодмитровке, Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке.