Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані проєкту DeepState. Оновили свою мапу аналітики вночі 16 листопада.
До теми Ворог намагається зайти в тил вночі під спецковдарами, – ЗСУ про ситуацію у Часовому Яру
Де мав просування ворог за останню добу
Відповідно до оновленої карти аналітиків, росіяни окупували Максимівку в Донецькій області. Також противник мав успіхи та просування поблизу 7 населених пунктів у Донецькій області та 2 – у Харківській.
Ворог окупував Максимівку, а також просунувся біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлизаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці,
– написали у каналі.
Росіяни окупували Максимівку: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Берестового: дивіться на карті
Російські загарбники наступали біля Кліщіївки: дивіться на карті
Ворог зайняв позиції біля Андріївки: дивіться на карті
Росіяни мали успіх біля Новоолексіївки: дивіться на карті
Противник наступав біля Новоселидівки: дивіться на карті
Яка ситуація біля Рівнополя: дивіться на карті
Що відбувається у Сотницькому Козачку на Харківщині: дивіться карті
Де розташована Нова Іллінка: дивіться на карті
До слова, за день до цього у DeepState розповідали, що росіянам вдалося захопити Рівнопіль та просунутися в районі 7 населених пунктів. Мовиться про Плехове, Нову Іллінку, Новодмитрівку, Петрівку, Антонівку, Вознесенку та Новоселидівку.