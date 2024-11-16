Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані проєкту DeepState. Оновили свою мапу аналітики вночі 16 листопада.

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Де мав просування ворог за останню добу

Відповідно до оновленої карти аналітиків, росіяни окупували Максимівку в Донецькій області. Також противник мав успіхи та просування поблизу 7 населених пунктів у Донецькій області та 2 – у Харківській.

Ворог окупував Максимівку, а також просунувся біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлизаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці,

– написали у каналі.

Росіяни окупували Максимівку: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Берестового: дивіться на карті

Російські загарбники наступали біля Кліщіївки: дивіться на карті

Ворог зайняв позиції біля Андріївки: дивіться на карті

Росіяни мали успіх біля Новоолексіївки: дивіться на карті

Противник наступав біля Новоселидівки: дивіться на карті

Яка ситуація біля Рівнополя: дивіться на карті

Що відбувається у Сотницькому Козачку на Харківщині: дивіться карті

Де розташована Нова Іллінка: дивіться на карті

До слова, за день до цього у DeepState розповідали, що росіянам вдалося захопити Рівнопіль та просунутися в районі 7 населених пунктів. Мовиться про Плехове, Нову Іллінку, Новодмитрівку, Петрівку, Антонівку, Вознесенку та Новоселидівку.