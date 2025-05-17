Россия снова имеет продвижение в Донецкой области: карты DeepState за 17 мая

Они продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулась Россия

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 17 мая.

По их данным, российская армия имела успехи у населенного пункта Миролюбовка на Покровском направлении.

Враг продвинулся возле Миролюбовки: смотрите на карте

Также аналитики DeepState уточнили ситуацию возле Багатира на Новопавловском направлении

Ситуация в Багатире: смотрите на карте

К слову, накануне в DeepState сообщали о продвижении оккупантов возле Разлива на Новопавловском направлении и в Новоалександровке на Покровском направлении.

Также в Генштабе сообщали, что за предыдущие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений.