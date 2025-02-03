Продвижение врага зафиксировано в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Изменения на фронте по состоянию на 3 февраля

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 3 февраля.

Согласно их данным, российские оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Так, враг имеет продвижение в селах Серебряное и Дачное Покровского района.

Россия продвинулась в Серебряном: смотрите на карте

Враг имеет успехи в населенном пункте Дачное: смотрите на карте

Также российская армия продвинулась возле села Колодязи в Лиманской громаде.

Россия имеет продвижение возле Колодязов: смотрите на карте

Напомним, что 2 февраля аналитики Deep State сообщили, что россияне имели "тройной" успех в пригороде Покровска. На этом направлении они совершили почти 40 атак, продвинувшись у Воздвиженки, Котлиного и Андреевки.

Враг всеми силами пытается взять Покровск в окружение.