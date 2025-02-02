По состоянию на вечер 1 февраля россияне совершили на Покровском направлении почти 40 атак. По данным Deep State, именно здесь агрессор, к сожалению, имеет продвижение, передает 24 Канал.
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Россияне сжимают Покровск в клещах
За последние сутки захватчики продвинулись возле Воздвиженки, Котлиного и Андреевки.
Где расположена Воздвиженка: смотрите на карте
Оккупанты имеют успех у Котлиного: смотрите на карте
Враг продвинулся неподалеку Андреевки: смотрите на карте
Напомним, что агрессор пытается взять Покровск в кольцо, чтобы избежать городских боев. Как отмечает издание CNN, враг постепенно затягивает петлю вокруг города. Оккупанты достигли главной железнодорожной ветки в Покровск, что может стать плацдармом для дальнейшего продвижения. Аналитики указывают на возможность российского наступления на малонаселенные равнины Днепропетровской области или на север к промышленным городам.