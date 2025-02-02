Станом на вечір 1 лютого росіяни здійснили на Покровському напрямку майже 40 атак. За даними Deep State, саме тут агресор, на жаль, має просування, передає 24 Канал.

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Росіяни стискають Покровськ у кліщах

За останню добу загарбники просунулися біля Воздвиженки, Котлиного та Андріївки.

Де розташована Воздвиженка: дивіться на карті

Окупанти мають успіх біля Котлиного: дивіться на карті

Ворог просунувся неподалік Андріївки: дивіться на карті

Нагадаємо, що агресор намагається взяти Покровськ у кільце, аби уникнути міських боїв. Як зазначає видання CNN, ворог поступово затягує петлю навколо міста. Окупанти досягли головної залізничної гілки до Покровська, що може стати плацдармом для подальшого просування. Аналітики вказують на можливість російського наступу на малонаселені рівнини Дніпропетровської області або на північ до промислових міст.