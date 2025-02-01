Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Загалом з початку доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення.

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Що відбулося на фронті сьогодні

Впродовж доби, за даними Генштабу, росіяни завдали двох ракетних та 34 авіаційних ударів, використавши 40 ракет та 39 керованих бомб, 739 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4,5 тисячі обстрілів позицій українських військ.

Наразі, згідно з оприлюдненою інформацією, Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

На Куп'янському напрямку ворог 17 разів атакував укріплення ЗСУ в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

Противник наступає біля населеного пункту Дворічна: дивіться на карті

На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів штурмували поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

Ворог активізувався біля Тернів: дивіться на карті

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 4 атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку наші війська відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

Часів Яр перебуває під тиском окупантів: дивіться на карті

На Торецькому напрямку окупанти 7 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність була в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

Росіяни атакують біля Успенівки: дивіться на карті

На цій ділянці, за попередніми підрахунками, знищили 151 окупанта, ще 126 вдалося поранити.

Українські захисники знищили гаубицю "Мста-Б", РСЗВ БМ-21 "Град", міномет, три автомобілі, три мотоцикли та два БпЛА оперативно-тактичного рівня, також завдали пошкоджень двом одиницям автомобільної техніки, двом самохідним гаубицям 2С19 "Мста-С" та ворожому танку.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 2 атаки, намагаючись просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу. Штурмова авіація противника завдавала ударів в районі Времівки.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив 2 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждав Новопіль.

На Оріхівському напрямку відбулось 2 боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники 1 раз намагалися витіснити з займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнали втрат.

На Курському напрямку українські воїни відбили 6 атак загарбницької армії на цьому напрямку, триває ще одне боєзіткнення.

На Харківському напрямку з початку доби противник штурмових дій не проводив.

Водночас на інших напрямках суттєвих змін протягом доби не відбулося.