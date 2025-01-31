Про це повідомляє агентство Reuters, аналізуючи ситуацію на Покровському напрямку, передає 24 Канал. Наразі на цій ділянці фронту зберігається вкрай складна ситуація.

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Що може статися у разі захоплення Покровська

Як пише видання, оточення або захоплення міста може поставити російську армію у сильне становище для проведення атак у кількох напрямках на сході України та допоможе ворогу посилити тиск на Київ у "критичний момент війни".

Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж останніх кількох днів окупаційні війська досягли головної залізничної гілки, яка веде в місто з найважливішого логістичного вузла східної України, йдеться про місто Дніпро.

Reuters пише, що за словами заступника командира 59-ї штурмової бригади ЗСУ, зберігається "загалом складна обстановка", росіяни атакують за допомогою піхоти. Водночас у противника є великі втрати серед особового складу.

На його думку, окупанти готові зазнавати великих втрат, використовують ландшафт і погодні умови, оскільки вони "день і вночі вони просуваються вперед".

Своєю чергою старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман заявив агентству, що транзитні шляхи через Покровськ означають, що в разі його захоплення росіяни зможуть перетворити місто на плацдарм.

Ворог може використати його для просування на північ або захід. Це, за його словами, готує російську армію до потенційного просування в Дніпропетровську область. Далі, як каже аналітик, за лінією фронту вони будують і ремонтують залізничні лінії.

Також він вважає, що росіяни можуть підтягнути свої власні матеріально-технічні засоби, що дасть їм змогу просунутися на захід.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що ворог намагається обійти й оточити Покровськ із заходу. Троє аналітиків під час розмови з Reuters заявили, що, якщо росіяни захоплять Покровськ, у них є два основні варіанти наступу на цьому напрямку.

На їхню думку, росіяни можуть просуватися на захід "у малонаселені рівнини Дніпропетровської області, які слабко укріплені й мають мало природних і міських перешкод". Або ж може відбутися просування загарбників на північ.

Таким чином противник наступатиме у більш щільну мережу промислових міст. Через них, зазначають аналітики, російським загарбникам буде важче пробитися, але вони дозволять тиснути на Краматорськ і Слов’янськ.