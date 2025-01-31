Об этом сообщает агентство Reuters, анализируя ситуацию на Покровском направлении, передает 24 Канал. Сейчас на этом участке фронта сохраняется крайне сложная ситуация.

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Что может произойти в случае захвата Покровска

Как пишет издание, окружение или захват города может поставить российскую армию в сильное положение для проведения атак в нескольких направлениях на востоке Украины и поможет врагу усилить давление на Киев в "критический момент войны".

Согласно обнародованной информации, в течение последних нескольких дней оккупационные войска достигли главной железнодорожной ветки, которая ведет в город из важнейшего логистического узла восточной Украины, речь идет о городе Днепр.

Reuters пишет, что по словам заместителя командира 59-й штурмовой бригады ВСУ, сохраняется "в целом сложная обстановка", россияне атакуют с помощью пехоты. В то же время у противника есть большие потери среди личного состава.

По его мнению, оккупанты готовы нести большие потери, используют ландшафт и погодные условия, поскольку они "день и ночью они продвигаются вперед".

В свою очередь старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман заявил агентству, что транзитные пути через Покровск означают, что в случае его захвата россияне смогут превратить город в плацдарм.

Враг может использовать его для продвижения на север или запад. Это, по его словам, готовит российскую армию к потенциальному продвижению в Днепропетровскую область. Далее, как говорит аналитик, за линией фронта они строят и ремонтируют железнодорожные линии.

Также он считает, что россияне могут подтянуть свои собственные материально-технические средства, что позволит им продвинуться на запад.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что враг пытается обойти и окружить Покровск с запада. Трое аналитиков во время разговора с Reuters заявили, что, если россияне захватят Покровск, у них есть два основных варианта наступления на этом направлении.

По их мнению, россияне могут продвигаться на запад "в малонаселенные равнины Днепропетровской области, которые слабо укреплены и имеют мало природных и городских препятствий". Или же может произойти продвижение захватчиков на север.

Таким образом противник будет наступать в более плотную сеть промышленных городов. Через них, отмечают аналитики, российским захватчикам будет труднее пробиться, но они позволят давить на Краматорск и Славянск.