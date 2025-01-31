Сообщает 24 Канал со ссылкой на Покровскую ГВА.

Смотрите также Аварийно-спасательные работы на месте попадания "Шахеда" в Сумах завершены: погибли 9 человек

Что известно об обстрелах Покровска

30 января российские войска нанесли серии ударов по Покровску и окрестностям. В результате атак пострадали мирные жители, разрушены жилые дома и поврежден транспорт.

В 13:00 в результате обстрела FPV-дроном восточной части Покровска ранены 3 гражданских лица (волонтеры) и поврежден эвакуационный автомобиль FIAT. С осколочными ранениями тела женщина 1982 года рождения и двое мужчин 1976 и 1967 годов рождения самостоятельно обратились за помощью в травматологическое отделение КНП "Делил" в городе Доброполье. Все пострадавшие являются жителями Покровской территориальной громады,

– рассказали в ГВА.

Кроме того, 30 января в Добропольскую ЦРБ обратились двое мужчин, которые получили множественные осколочные ранения во время обстрела Покровска 28 января.

Другие обстрелы Покровска и окрестностей, которые произошли в течение 30 января: