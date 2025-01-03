Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Аналитики обновили свою карту днем 3 января.
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Какие произошли изменения на фронте
Аналитики сообщили, что российские войска достигли успеха на Покровском направлении. В частности, им удалось оккупировать Даченское, Новый Труд и Волково.
Также враг продвинулся в Зеленом, Воздвиженке, Нововасильевке, возле Янтарного, Сонцовки и в районе Новоелизаветовки.
Россияне оккупировали Даченское: смотрите на карте
Враг оккупировал Новый Труд: смотрите на карте
Россияне захватили Волково: смотрите на карте
Оккупанты имели успех в Зеленом: смотрите на карте
Зафиксировано продвижение врага в Воздвиженке: смотрите на карте
Враг имел успех в Нововасильевке: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Янтарного: смотрите на карте
Россияне имели успех возле Сонцовки: смотрите на карте
Есть частичное продвижение врага в районе Новоелизаветовки: смотрите на карте