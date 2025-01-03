Повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Аналітики оновили свою мапу удень 3 січня.

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Які відбулися зміни на фронті

Аналітики повідомили, що російські війська мали успіх на Покровському напрямку. Зокрема, їм вдалося окупувати Даченське, Новий Труд та Вовкове.

Також ворог просунувся у Зеленому, Воздвиженці, Нововасилівці, біля Янтарного, Сонцівки та в районі Новоєлизаветівки.

Росіяни окупували Даченське: дивіться на карті

Ворог окупував Новий Труд: дивіться на карті

Росіяни захопили Вовкове: дивіться на карті

Окупанти мали успіх у Зеленому: дивіться на карті

Зафіксовано просування ворога у Воздвиженці: дивіться на карті

Ворог мав успіх у Нововасилівці: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Янтарного: дивіться на карті

Росіяни мали успіх біля Сонцівки: дивіться на карті

Є часткове просування ворога в районі Новоєлизаветівки: дивіться на карті