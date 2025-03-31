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Россия снова продвинулась на Донетчине: карта DeepState за 31 марта

София Рожик
Основные тезисы
  • Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области: Разлива, Пантелеймоновки и Нового.
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Россия снова продвинулась в Донецкой области: карта DeepState за 31 марта - 24 Канал
Карта DeepState за 31 марта / Коллаж 24 Канала

Продолжается ожесточенная борьба Сил обороны Украины против российских оккупантов. К сожалению, россияне снова продвинулись возле нескольких населенных пунктов.

Произошло это в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Изменения на фронте по состоянию на 31 марта

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 31 марта.

По их данным, враг продвинулся возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Так, россияне имеют успехи у Разлива на Кураховском, Пантелеймоновки на Покровском и Нового на Лиманском направлениях.

Россия продвинулась возле Разлива: смотрите на карте

Враг имеет продвижение возле Пантелеймоновки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Нового: смотрите на карте

30 марта аналитики DeepState также сообщали, что российская армия продвинулась возле Преображенки и Александрополя.