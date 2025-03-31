Россия снова продвинулась на Донетчине: карта DeepState за 31 марта

Произошло это в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Изменения на фронте по состоянию на 31 марта
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 31 марта.
По их данным, враг продвинулся возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
Так, россияне имеют успехи у Разлива на Кураховском, Пантелеймоновки на Покровском и Нового на Лиманском направлениях.
Россия продвинулась возле Разлива: смотрите на карте
Враг имеет продвижение возле Пантелеймоновки: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Нового: смотрите на карте
30 марта аналитики DeepState также сообщали, что российская армия продвинулась возле Преображенки и Александрополя.