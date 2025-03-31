Россия снова продвинулась на Донетчине: карта DeepState за 31 марта

Изменения на фронте по состоянию на 31 марта

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 31 марта.

По их данным, враг продвинулся возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Так, россияне имеют успехи у Разлива на Кураховском, Пантелеймоновки на Покровском и Нового на Лиманском направлениях.

Россия продвинулась возле Разлива: смотрите на карте

Враг имеет продвижение возле Пантелеймоновки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Нового: смотрите на карте

30 марта аналитики DeepState также сообщали, что российская армия продвинулась возле Преображенки и Александрополя.