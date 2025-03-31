Росія знову просунулася на Донеччині: мапа DeepState за 31 березня

Зміни на фронті станом на 31 березня

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 31 березня.

За їхніми даними, ворог просунувся біля трьох населених пунктів на Донеччині.

Так, росіяни мають успіхи біля Розливу на Курахівському, Пантелеймонівки на Покровському та Нового на Лиманському напрямках.

Росія просунулася біля Розливу: дивіться на карті

Ворог має просування біля Пантелеймонівки: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Нового: дивіться на карті

30 березня аналітики DeepState також повідомляли, що російська армія просунулася біля Преображенки та Олександрополя.