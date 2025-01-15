Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Аналитики показали обновленную карту фронта.
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Какие произошли изменения на фронте
Согласно данным аналитиков, российские войска имели успех в Донецкой области. Им удалось оккупировать населенный пункт Янтарное. Кроме того, у врага есть продвижение вблизи 5 населенных пунктов.
Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яру,
– говорится в сообщении.
Россияне захватили Янтарное: смотрите на карте
Оккупанты имели успех вблизи Ясенового: смотрите на карте
У россиян есть продвижение неподалеку Успеновки: смотрите на карте
Зафиксировано продвижение врага в Часовом Яру: смотрите на карте
Россияне имели успех возле Новоелизаветовки: смотрите на карте
Какова ситуация возле Янтарного: смотрите на карте
К слову, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска пытаются окружить Покровск. Их цель – перерезать логистическое сообщение города.