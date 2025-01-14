Россияне заметно активнее давят именно на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
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Какова ситуация возле Покровска
К югу от Покровска происходят постоянные битвы в малых населенных пунктах. Там ситуация нестабильная, признают в ОСУВ "Хортица".
Россияне стремятся перерезать трассу от Покровска до Днепра и начать окружение города с Запада.
Логистическое сообщение с Покровском сохраняется. В город ведут три пути и ни один не контролируют россияне.
Линия фронта в зоне ответственности группировки войск "Хортица" нестабильна. Россияне хоть и пытаются давить по как можно большей площади, но их особая концентрация усилий наблюдается именно у Покровска.
Напомним, СМИ распространили информацию о почти полном захвате Торецка россиянами, но в ВСУ опровергли эти данные. В Торецке остаются украинские войска, которые активно сопротивляются вражеской армии.