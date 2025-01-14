Такое решение приняли из-за угрозы операционной безопасности украинских защитников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какова ситуация в Курахово

По словам майора, в окрестностях Курахово "идет постоянный бой" – это тяжелое направление для наших военных. Поэтому командование решило не комментировать обстановку вблизи конкретных населенных пунктов и на линии обороны.

Всегда, когда оно настолько напряженно, когда речь идет о том, что там надо сохранять логистические линии, лучше не упоминать конкретные места,

– рассказывает Трегубов.

К слову, Генштаб ВСУ сообщил об активных боевых действиях на Покровском направлении за прошедшие сутки, 13 января. Там защитники остановили 77 наступательных действий врага в сторону украинских населенных пунктов, в том числе и Курахово.

Напомним, 6 января россияне сообщали о полной оккупации Курахово, однако тогда Трегубов эту информацию не подтвердил. Речь шла о боях в западной части города.