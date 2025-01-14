Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки произошло 166 боевых столкновений.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск. ВСУ остановили врага неподалеку Лозовой, Западного и Двуречной на Купянском направлении, где за сутки произошло три атаки оккупантов.

На Лиманском направлении произошло 16 атак. Россияне пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи Новосергиевки, Зеленого Гая, Шийковки, Первомайского, Макеевки, Заречного и Тернов.

На Северском направлении украинские войска отбили 5 штурмов противника.

На Краматорском направлении оккупанты 14 раз проводили атаки в районах Часового Яра и Ступочек.

Враги проводят штурмы возле Часового Яра: смотреть на карте

На Торецком направлении россияне совершили наступления в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора. Большинство атак противник направил на Торецк.

Россияне штурмуют Торецкое направление: смотреть на карте

Активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 77 наступательных действий России в сторону населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лысовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Проминь, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Новосергеевка и Янтарное.

Обстановка на Покровском направлении: смотреть на карте

На Новопавловском направлении россияне атаковали ВСУ 13 раз. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Разлива, Времевки, Раздольного, Константинополя и Нескучного.

На Приднепровском направлении украинские войска за прошедшие сутки отбили одну атаку противника.

На Курском направлении произошло 15 боестолкновений. Россияне нанесли 37 авиационных ударов 49 управляемыми бомбами. Также там произошли 422 артиллерийских обстрела, в том числе 20 – из реактивных систем залпового огня.

ВСУ наносили ответные удары, нанося оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект российских войск.