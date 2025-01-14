Общие потери врага уже достигают 811 090 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 811 090 (+1330) человек,
- танков – 9 767 (+3),
- боевых бронированных машин – 20 326 (+11),
- артиллерийских систем – 21 923 (+47),
- РСЗВ – 1 262 (+1),
- средства ПВО – 1 044 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 276 (+72),
- крылатые ракеты – 3 018 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 33 791 (+83),
- специальная техника – 3 696 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее стало известно, что Силы специальных операций Украины отбили штурм войск Северной Кореи на Курщине. Во время боя украинские защитники ликвидировали 17 северокорейских военных, а еще один наемник – самостоятельно покончил с собой.
К слову, по данным разведки Южной Кореи, потери КНДР в войне против Украины составляют уже почти 3000. Среди них – 300 погибших.