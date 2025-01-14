Загальні втрати ворога вже сягають 811 090 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 811 090 (+1330) осіб,

танків – 9 767 (+3),

бойових броньованих машин – 20 326 (+11),

артилерійських систем – 21 923 (+47),

РСЗВ – 1 262 (+1),

засоби ППО – 1 044 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22 276 (+72),

крилаті ракети – 3 018 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 33 791 (+83),

спеціальна техніка – 3 696 (+1).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше стало відомо, що Сили спеціальних операцій України відбили штурм військ Північної Кореї на Курщині. Під час бою українські захисники ліквідували 17 північнокорейських військових, а ще один найманець – самостійно вкоротив собі віку.

До слова, за даними розвідки Південної Кореї, втрати КНДР у війні проти України становлять вже майже 3000. Серед них – 300 загиблих.