Загальні втрати ворога вже сягають 811 090 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 811 090 (+1330) осіб,
- танків – 9 767 (+3),
- бойових броньованих машин – 20 326 (+11),
- артилерійських систем – 21 923 (+47),
- РСЗВ – 1 262 (+1),
- засоби ППО – 1 044 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22 276 (+72),
- крилаті ракети – 3 018 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 791 (+83),
- спеціальна техніка – 3 696 (+1).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше стало відомо, що Сили спеціальних операцій України відбили штурм військ Північної Кореї на Курщині. Під час бою українські захисники ліквідували 17 північнокорейських військових, а ще один найманець – самостійно вкоротив собі віку.
До слова, за даними розвідки Південної Кореї, втрати КНДР у війні проти України становлять вже майже 3000. Серед них – 300 загиблих.