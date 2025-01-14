Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Протягом минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. ЗСУ зупинили ворога неподалік Лозової, Западного та Дворічної на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося три атаки окупантів.

На Лиманському напрямку відбулося 16 атак. Росіяни намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Новосергіївки, Зеленого Гаю, Шийківки, Першотравневого, Макіївки, Зарічного та Тернів.

На Сіверському напрямку українські війська відбили 5 штурмів противника.

На Краматорському напрямку окупанти 14 разів проводили атаки в районах Часового Яру та Ступочок.

Вороги проводять штурми біля Часового Яру: дивитися на карті

На Торецькому напрямку росіяни здійснили наступи в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Щербинівка та Біла Гора. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

Росіяни штурмують Торецький напрямок: дивитися на карті

Активні бойові дії тривають на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 77 наступальних дій Росії у бік населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне, Новосергіївка та Янтарне.

Обстановка на Покровському напрямку: дивитися на карті

На Новопавлівському напрямку росіяни атакували ЗСУ 13 разів. Окупанти намагалися просунутися поблизу Розлива, Времівки, Роздольного, Костянтинополя та Нескучного.

На Придніпровському напрямку українські війська минулої доби відбили одну атаку противника.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Росіяни завдали 37 авіаційних ударів 49 керованими бомбами. Також там сталися 422 артилерійських обстріли, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ завдавали ударів у відповідь, завдаючи окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та ще один важливий об'єкт російських військ.