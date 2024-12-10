За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении противник провел 6 наступательных действий в районах Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировано 7 боевых столкновений, в частности в районах Лозовой и Загрызово.
Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении украинские военные отбили 14 атак. Захватчики сосредотачивали свои усилия у Грековки, Зеленого Гая, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки.
Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении украинские воины остановили 2 попытки продвижения врага у Часового Яра и Орехово-Васильевки.
На Торецком направлении противник совершил 8 попыток прорыва в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отбили 51 атаку, основная активность противника наблюдалась вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.
Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте
На Кураховском направлении за сутки враг 40 раз пытался прорвать оборону у Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово.
Какова ситуация вблизи Курахово: смотрите на карте
На Времовском направлении ВСУ остановили 27 атак в районах Константинополя, Новоселки, Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного.
Российские атаки на Времовском направлении: смотрите на карте
На Приднепровском направлении противник совершил 7 попыток захвата позиций наших войск, которые закончились неудачей.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведку и осуществляет артиллерийские обстрелы.
На Курском направлении украинские бойцы ведут операции, отражено 11 штурмов российских оккупантов.