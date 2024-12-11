Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, 22 авиаудара, а также совершил более 3,5 тысяч обстрелов.

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Как изменилась линия фронта за последние сутки

На Харьковском направлении враг семь штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцев и Старицы.

Какова ситуация вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.

Что происходит возле Грековки: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боестолкновение в Торецке еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

Россияне активно штурмовали населенные пункты на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 45 атак позиций наших войск вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

ВСУ отбили вражескую атаку возле Сонцовки: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

Как изменился фронт возле Веселого Гая: смотрите на карте

На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений пять раз, успеха эти действия им не принесли.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.