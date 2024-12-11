По состоянию на утро 11 декабря Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 757 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 11 декабря 2024 года

  • Личного состава – около 757 340 (+1400),
  • танков – 9526 (+2),
  • боевых бронированных машин – 19616 (+20),
  • артиллерийских систем – 21067 (+3),
  • РСЗО – 1253 (+0),
  • средств ПВО – 1023 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20111 (+4),
  • крылатых ракет – 2859 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31073 (+36),
  • специальной техники – 3641 (+4).

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потери врага на 14 декабря 2024 годаПотери врага на 11 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ