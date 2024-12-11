Станом на ранок 11 грудня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 757 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 11 грудня 2024 року

Особового складу – близько 757 340 (+1400),

танків – 9526 (+2),

бойових броньованих машин – 19616 (+20),

артилерійських систем – 21067 (+3),

РСЗВ – 1253 (+0,

засобів ППО – 1023 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+4),

крилатих ракет – 2859 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 31073 (+36),

спеціальної техніки – 3641 (+4).

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