Станом на ранок 11 грудня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 757 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 11 грудня 2024 року
- Особового складу – близько 757 340 (+1400),
- танків – 9526 (+2),
- бойових броньованих машин – 19616 (+20),
- артилерійських систем – 21067 (+3),
- РСЗВ – 1253 (+0,
- засобів ППО – 1023 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+4),
- крилатих ракет – 2859 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31073 (+36),
- спеціальної техніки – 3641 (+4).
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Втрати ворога на 11 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ