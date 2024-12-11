Станом на ранок 11 грудня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 757 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 11 грудня 2024 року

  • Особового складу – близько 757 340 (+1400),
  • танків – 9526 (+2),
  • бойових броньованих машин – 19616 (+20),
  • артилерійських систем – 21067 (+3),
  • РСЗВ – 1253 (+0,
  • засобів ППО – 1023 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+4),
  • крилатих ракет – 2859 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31073 (+36),
  • спеціальної техніки – 3641 (+4).

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втрати ворога на 14 грудня 2024 рокуВтрати ворога на 11 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ