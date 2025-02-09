ВСУ удалось вернуть себе позиции возле Часового Яра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какова ситуация в Курской области

Институт изучения войны утверждает, что российские войска продолжают удерживать контроль над Черкасской Конопелькой. Хотя информация о ситуации в этом населенном пункте отличается в разных сообщениях российских военкоров.

Геолокационные кадры свидетельствуют, что контроль России над селом сохраняется.

Бои велись в Харьковской и Луганской областях

Российская диверсионная группа потерпела провал в Сумской области вблизи Средней Буды. Наступательные действия проводились в Харьковской области, но безуспешно. В частности бои шли вблизи Волчанска.

7 и 8 февраля россияне вели наступление вблизи Петропавловки на Купянском направлении. Украинские источники заявляют об уничтожении 10 единиц техники.

Российские силы недавно продвинулись на запад и северо-восток от Западного (к северу от Купянска). Об этом свидетельствуют геолокационные кадры.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска не полностью вытеснили украинские силы из Двуречной. Он добавил, что россияне продвинулись на 250-300 сетров в направлении Кондрашовки вдоль реки Оскол.

Были попытки наступления россиян на Боровую, в районе Загирзово, Лозовой, Копанок, Новоегоровки, Новой Кругляковки. В попытке нападения на последнюю россияне потеряли танк и 3 БТРа, заявили в ОСУВ "Хортица". Украинский полк сообщил, что утром 7 февраля российские войска совершили механизированный штурм в направлении Лозовой, по меньшей мере численностью взвода, и во время штурма украинские войска уничтожили две БМП и один танк.

Есть продвижение россиян на Лиманском направлении. Геологические кадры свидетельствуют об успехе врага возле Ямполовки. Машовец добавляет, что россияне захватили в частности Терны.

Какова ситуация в Донецкой области

Российские войска наступали на северо-восток от Северска в районе Белогоровки и на восток от Северска в районе Верхнекаменского 7 и 8 февраля.

Российские войска атаковали вблизи Белогоровки и Верхнекаменского при поддержке мототехники и бронетехники, во время атаки украинские силы уничтожили пять БТРов и 11 мотоциклов.

Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции в направлении Часового Яра. Российские войска продолжали атаковать в пределах и вблизи Часов Яра у Предтечиного и Белой Горы. Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись вдоль трассы Т-0504 Бахмут-Константиновка.

Опубликованные 8 февраля геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись по улицам Кузанва, Молодой Гвардии и Октябрьской в северной части Торецка. В окрестностях последнего украинская сторона заявляет о сбитии самолета Су-25.

К востоку от Покровска российские войска вели наступательные действия в районах Елизаветовки, Луч, Новоалександровки, Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки; к юго-востоку от Покровска возле Лысовки; и к юго-западу от Покровска возле Успеновки, Котлиного Песчаного, Надиевки, Удачного, Новосергиевки и Запорожья.

Российский военный блогер заявил, что украинские силы контратаковали возле Удачного, Котлиного и Песчаного.

Украинский Генштаб опубликовал карту, на которой указано, что российские войска продвинулись на северо-восток от Новокалиново и в центральную Барановку.

Российские войска вели наступательные действия в районе Шевченко и Андреевки, возле Константинополя, Дачного, Зеленовки. Украинские силы остаются в Андреевке.

Россияне также продолжали наступление на запад от Большой Новоселки в районе Новополя, но не продвинулись.

Бои велись и на Юге

Российские и украинские войска вели позиционные бои в Запорожской области. Изменений в линии фронта не произошло.

Карта боевых действий от ISW