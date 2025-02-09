Все они расположены в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какие изменения на фронте произошли 8 февраля

За сутки 8 февраля враг имел успех у сел Запорожье (Донецкая область), Зеленовки и в Андреевке.

На остальных направлениях изменений не произошло.

Как выглядит линия фронта сейчас: смотрите на карте DeepState

Напомним, Институт изучения войны в США (ISW) также подал свою сводку изменений на фронте по состоянию на 8 февраля. По их данным, ВСУ продвинулись во время механизированных штурмов в Курской области. Это продвижение подтвердили на геолокационных кадрах.

Российские войска продолжают наступательные действия на Харьковщине и Луганщине, пытаются пересечь реку Оскол вблизи Двуречной, а также осуществляют атаки на Северском и Покровском направлениях, без значительных успехов.